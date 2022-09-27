بلينكن يؤكد التزام بلاده بدعم شعب باكستان

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزام بلاده بدعم شعب باكستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن هذا جاء خلال لقاء بلينكن بنظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زارداري، بمقر الوزارة بواشنطن.

وأشار المتحدث إلى أن بلينكن أعرب -خلال اللقاء- عن أسفه بسبب الخسائر البشرية والدمار في أنحاء باكستان جراء الفيضانات العارمة.

وأضاف المتحدث أن الوزير الأمريكي نوّه بأنه تم تقديم نحو 5ر56 مليون دولار خلال هذا العام لباكستان في صورة مساعدات إنسانية، بجانب 10 ملايين من معونات جديدة للأمن الغذائي والرخاء الاقتصادي ولخدمة الاستقرار الإقليمي وأفغانستان.