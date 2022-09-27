قطر تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية ومستوطنين للمسجد الأقصى

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وعدد من المستوطنين للمسجد الأقصى، واعتبرته انتهاكا للقانون الدولي واستفزازا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الاثنين، من أن تؤدي المحاولات الإسرائيلية الممنهجة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى إلى تفجر الأوضاع وتجدد أعمال العنف، كما حثت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني "الشقيق"، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

وبحسب مصادر فلسطينية أصيب فلسطينيان واعتقل خمسة آخرون، خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي ومئات المستوطنين اليوم ساحات المسجد الأقصى في شرق القدس.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن "مئات المستوطنين اقتحموا ساحات الاقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، تضم كل واحدة منها 50 مستوطنا، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في ساحات المسجد، كما قاموا بالنفخ في البوق عند باب القطّانين".