أمين عام الناتو يرحب بإرسال أمريكا دبابات لأوكرانيا

أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، بإرسال الولايات المتحدة، أول دفعة من دبابات "أبرامز" لأوكرانيا.

وقال ستولتنبرج على هامش اجتماع مع رئيسة وزراء لاتفيا الجديدة إفيكا سيلينا في بروكسل، اليوم الأربعاء، إن الإسهامات المهمة للحلفاء داخل الناتو تعزز قدرة أوكرانيا على صد القوات الروسية.

وأضاف: "يواصل الهجوم المضاد من قبل أوكرانيا إحراز تقدم مطرد. وتجاوزت القوات الأوكرانية الدفاعات الروسية في بعض المناطق، لكننا لا نرى ما يشير إلى أن أهداف (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين قد تغيرت".

وأضاف ستولتنبرج: "أفضل طريقة لإحلال السلام المستدام هي تعزيز الدعم لأوكرانيا لأن حرب العدوان الروسية ضد أوكرانيا هي أكبر خطر على أمننا، منذ عقود".

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق الأسبوع الجاري وصول الدبابات الأمريكية.

وأعلنت الولايات المتحدة إجمالا تسليم 31 دبابة قتالية لأوكرانيا.