تقرير: منصة إكس تلتزم بمطالب قاض برازيلي وتطلب رفع الحظر عنها

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التزمت منصة التواصل الاجتماعي (إكس) المملوكة لإيلون ماسك بمطالب المحكمة العليا البرازيلية، وطلبت رفع الحظر عن خدمتها، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس، الأمر الذي قد ينهي مواجهة استمرت لأسابيع.

وذكر محامون للشركة أنهم قدموا جميع الوثائق المعنية بتعيين المحامية راكيل فيلا نوفا كونسيساو ممثلة قانونية لمنصة إكس في البرازيل إلى القاضي ألشيندري دي مورايس، حسبما أفادت قناة (تي في جلوبو).

ويعني هذا أنه تم الالتزام بالشروط التي وضعها قاضي المحكمة العليا. وعينت منصة إكس كونسيساو ممثلة قانونية في وقت سابق حسبما طلب منها، وحجبت حسابات عدة مستخدمين قيد التحقيق .

وبالإضافة إلى ذلك، تم جمع غرامة بقيمة 35ر18 مليون ريال برازيلي (37ر3 مليون دولار) من الحسابات المصرفية لشركتي إكس وستارلينك المملوكتين لماسك.