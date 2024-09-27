أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار التنسيق الدوري مع الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى والإدارة العامة للمرور، فإنه سيتم تنفيذ أعمال رفع الجمالونات الخاصة بمحور عمرو بن العاص من خلال الشركة المنفذة بطول 75م وعرض 17م وارتفاع 12م ويزن الجمالون الواحد 350 طنا، وذلك أعلى وصلة المريوطية في الاتجاهين باستخدام عدد 9 أوناش ذات الحمولات الكبيرة نظرًا لضخامة المشروع والأعمال.

وأشارت في بيان، الخميس، إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لمدة 30 يومًا بدءا من مساء يوم الجمعة الموافق 27 / 9 /2024 للطريق الدائري في الاتجاه القادم من المنيب اتجاه وصلة المريوطية والطريق السياحي لرفع الجمالونات والكمرات العرضية لمحور عمرو بن العاص، على أن يكون الغلق بشكل تجريبي لمدة 5 أيام دون تنفيذ أي أعمال للتأكد من استيعاب التحويلة المرورية لأحجام الحركة المرورية، وبعد ذلك يتم تنفيذ الأعمال وفقاً للتوقيتات المحددة والمعلنة.

وتأتي التحويلات المرورية كالتالي:

المرحلة الأولى: رفع وتركيب الجمالون أعلى مسطح ومطلع وصلة محور المريوطية للقادم من المنيب اتجاه الطريق السياحي والقوس الغربي:

والذي يستلزم إجراء غلق مطلع وصلة محور المريوطية للقادم من المنيب اتجاه القوس الغربي وكذا غلق مسطح وصلة المريوطية للقادم من المنيب المؤدي إلى الطريق السياحي لمدة (15) يوما لوقوف الأوناش المستخدمة في الرفع على أن تكون التحويلات المرورية البديلة للمسارات المغلقة وفقا لما يلي:

أولا: حركة المركبات القادمة من أعلى المنيب وترغب في استخدام مسطح محور المريوطية للوصول إلى الطريق السياحي يتم استخدام مسار بديل تم تنفيذه بمعرفة الشركة بعرض (4 حارات مرورية) يمين المسطح الجاري غلقه.

ثانيا: المركبات القادمة من أعلى المنيب وترغب في استخدام وصلة محور المريوطية للوصول إلى القوس الغربي يتم الدخول يمينا إلى مدخل محور عمرو بن العاص والسير لمسافة حوالي 800 متر ثم الدوران والعودة مرة أخرى اتجاه الدائري ثم استخدام مطلع محور عمرو بن العاص المؤدي إلى وصلة المريوطية اتجاه القوس الغربي وتصل مدة تنفيذ أعمال الغلق والتحويلات (15) يوما.

المرحلة الثانية: رفع وتركيب الجمالونات أعلى مطلع ومنزل وصلة محور المريوطية:

والتي تستلزم إجراء الغلق الكلي لمدخل وصلة المريوطية للقادم من القوس الغربي من أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي اتجاه المنيب وكذا مطلع محور المريوطية للقادم من مناطق صفط اللبن اتجاه المنيب (3) أيام متفرقة أثناء رفع الجمالونات على أن تكون مسارات الحركة البديلة على النحو التالي:

أولا: المركبات القادمة من طريق الواحات ومدينة 6 أكتوبر يتم استخدام طريق الواحات ومنه إلى الطريق السياحي اتجاه دائري المنيب.

ثانيا: المركبات القادمة أعلى القوس الغربي من أعلى طريق الإسكندرية الزراعي ومناطق محور 26 يوليو وترغب في استخدام مطلع وصلة المريوطية الجاري غلقه (يتم استمرار السير أعلى القوس الغربي وصولا لطريق الواحات اتجاه الطريق السياحي ومنه إلى دائري المنيب على أن تكون مدة الغلق 3 أيام متفرقة وتكون خلال فترة أعمال المرحلة الأولى.

المرحلة الثالثة: استكمال تركيب الكمر العرضي والباكية المعدنية والذي يستلزم إجراء غلق جزئي لمطلع وصلة المريوطية للقادم من المنيب اتجاه القوس الغربي وذلك لتركيب الكمر العرضي وكذا الانتهاء من رفع وتركيب الباكية المعدنية حيث تصل مدة أعمال الغلق الجزئي (15) يوما.

وتوضح محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية الكافية (إضاءة طواحين ضوئية- مطبات صوتية- علامات إرشادية وتحذيرية ... إلخ) لتأمين منطقة الأعمال إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال التحويلات المرورية لتسهيل حركة سير المركبات.