هاني رمزي معلقا على تهنئته بعيد ميلاده: أنا لسه عيل صغير

قال الفنان هاني رمزي، إن تهنئته بيوم مولده لافتة طيبة، متابعًا «مبفكرش في السن خالص، أنا لسه عيل صغير».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، أنه احتفل وسط زملائه وأهله بالجونة، موجهًا التحية لإدارة المهرجان، لتحديهم عقبات جائحة كورونا، وإقامته في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وتابع أن «إقامة المهرجان في ظل ظروف أزمة كورونا، عنوان عظيم لكل الدنيا أن مصر بخير»، مضيفًا أن الأماكن السياحية مليئة بالسياح، مع تطبيقهم للإجراءات الاحترازية.

وأشاد بالجهد المبذول من وزارة الصحة، في مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدًا التزام الجميع بتعليمات الوقاية.

وتمنى إقامة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في ظل هذه الظروف الاستثنائية، معلقًا على حضور الفنانين للمهرجانات: «دي مصر واللي عايزاه مصر فوق راسنا ورهن إشارتها».