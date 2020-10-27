نفى أحمد هيكل، رئيس الشركة المصرية للتكرير ورئيس شركة القلعة القابضة، أن وجود شركة قطرية كشريك في مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، تسبب في تأخير المشروع.

وأوضح في لقاء ببرنامج «بتوقيت مصر» المذاع عبر فضائية «bbc عربي»، أمس الإثنين، أن التمويل الخاص بالمشروع كالآتي: «قروض من الحكومة اليابانية والكورية والاتحادين الأوروبي والإفريقي، ورأس المال من الهيئة المصرية العامة للبترول ومساهمين كثر من مصر، والخليج: سعوديين وإماراتيين وقطريين، وجميع الجنسيات في الدول العربية».

وأضاف أن اقتصاد مصر في نمو، متابعًا: «لا غنى عن القروض الأجنبية لبلد أو اقتصاد أو شركات تنمو».

وأكد أن «أي اقتصاد ينمو لا بد أن يلجأ إلى القروض لفترة طويلة من الوقت مع الحذر ووضع الحدود الآمنة في الاعتبار، حتى تتمكن الدولة من تنفيذ المشروعات التي تريد إنشاءها»، ذاكرًا أن المصرية للتكرير اقترضت 2.9 مليار دولار.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 28 سبتمبر الماضي، مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، وبتكلفة 4.3 مليار جنيه، على أن يستهلك المشروع 3.5 مليون طن من المازوت، لينتج 2.3 طن سولار و860 ألف طن بنزين و80 ألف طن بوتوجاز.