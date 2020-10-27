الصين تسجل 16 إصابة بكورونا وافدة من الخارج و50 بدون أعراض

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 50 حالة بدون أعراض و16 إصابة جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85 ألفا و826 حالات وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 ألاف و634 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 3 حالات في كل من شنجهاي وشانشي وحالتين في كل من هوبي وسيتشوان وحالة واحدة في كل من بكين ومنغوليا الداخلية وهيلونجيانغ وفوجيان وشاندونغ وقوانغدونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3264 حالة غادر منها 3009 حالات المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 17 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 80 ألفا و928 شخصا، مشيرة إلى أن 9 آلاف و485 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية بعد مغادرة 243 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 50 حالة جديدة بدون أعراض بينهم 24 وافدين من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 570 حالة منها 405 حالات وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5303 حالات إصابة مؤكدة، بما في ذلك 105 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 550 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5050 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 502 مريض في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.