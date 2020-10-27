تستعد مدينة شرم الشيخ لافتتاح أكبر مشروعين قوميين بها، ومن المقرر أن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح جامعة الملك سلمان فرعي شرم الشيخ ورأس سدر، ومتحف شرم الشيخ الدولي، غدًا الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنية.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بمراسم الاحتفال.

وأضاف المحافظ أن متحف شرم الشيخ الدولي جرى إنشاءه على مساحة 192 ألف متر مربع، أي ما يعادل 38 فدانا، ويضم 6 قاعات للعرض ومبنى إداريًّا، وكافيتريا، ومبنى للمطاعم والكافيتريات (Food Court)، ومبنى للبازارات، ومتاجر الحِرف الأثرية، ومسرحًا مكشوفًا، ومبنى استراحة للموظفين والأمن الداخلي.

وتابع أن متحف شرم الشيخ الدولي يعد اضافة جديدة لمدينة شرم الشيخ، لكونه أحد المشروعات القومية التي يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنشائه لكي يكون منتجا سياحيا جديدا لشرم الشيخ؛ ما سيعطى للسياح فرصة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة، إلى جانب مشاهدة آثار مصر على مر التاريخ.

جدير بالذكر أن جامعة الملك سلمان الأهلية بجنوب سيناء جرى إقامتها على مساحة 720 ألف فدان، وتقام على 3 فروع، الأول بمدينة الطور ويقام على مساحة 355 فدانًا، ويضم 7 كليات، هي: الهندسة، والطب، والعلوم، والصناعات التكنولوجية، وعلوم وهندسة الحاسبات، والصيدلة، والتمريض، ويقام فرع شرم الشيخ على مساحة 35 فدانًا، ويضم كلية السياحة والضيافة، والألسن واللغات التطبيقية، والعمارة، والفنون والتصميم، كلية الإنتاج الإعلامي، وفرع رأس سدر ويقام على مساحة 330 فدانًا، ويضم 4 كليات، هي: الطب البيطري، والزراعات الصحراوية، والعلوم الإدارية، وعلوم المجتمع.