ميركل تعرب عن قلقها تجاه تزايد أعداد إصابات كورونا في البلاد

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن قلقها بشأن الزيادة الكبيرة في عدد إصابات فيروس "كورونا".

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت، إن ميركل حثت على مزيد من متطلبات الحماية الضرورية، مشددة على ضرورة أن يتم اتخاذ تدابير إضافية في حال ما إذا تدهور الوضع أكثر من ذلك.

وأشارت إلى أن الحكومة الفيدرالية ستكون مستعدة للتحدث مع الولايات الفيدرالية حول هذا الموضوع في أي وقت.

يذكر أن الكتل البرلمانية الثلاث: الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، المزمع تشكيلها للحكومة الألمانية، كانت قد أعلنت أنه لابد أن تنتهي صلاحية التدابير الوقائية، التي وُضعت من قبل وصدق عليها البرلمان الألماني والمتعلقة بالوضع الوبائي، في 25 من نوفمبر المقبل، مشيرين إلى أن هذا لا يعني نهاية جميع التدابير الوقائية بل لابد من وضع قواعد جديدة للتعامل مع الوباء.