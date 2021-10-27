جدد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، التزامه التام بالسياسة الخارجية للحكومة اللبنانية وبيانها الوزاري الذي كان مشاركا في إعداده، وتحديدا فيما يتعلق بالحفاظ على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وخصوصا المملكة العربية السعودية ودول الخليج واليمن، مشددا على أنه يكن لهم ولشعوبهم عاطفة خاصة.

وأوضح الوزير اللبناني -في بيان اليوم الأربعاء هو الثاني له منذ بداية الأزمة أمس- أن الحديث الذي ورد فيه التصريحات المتعلقة بالمملكة العربية السعودية أجرته معه محطة (الجزيرة أونلاين) في الخامس من أغسطس الماضي أي قبل أسابيع من تشكيل الحكومة، وتم بثه منذ يومين مشددا على أنه تحدث بصفة خاصة.

وفيما يتعلق بالمطالبة بالإعتذار، أكد قرداحي أن لديه الشجاعة الأدبية للإعتذار عن خطأ ارتكبه اثناء وجودي في الوزارة بصفة رسمية.