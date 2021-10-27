الإعلان عن 26 فيلما مرشحا لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية

كشف مركز السينما العربية وEuropean Film Promotion (EFP)، عن قائمة الأفلام الأوروبية المتنافسة ضمن النسخة الثالثة من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، والتي يتم توزيعها على هامش فعاليات النسخة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر ٢٠٢١.

تضم قائمة الأفلام المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية:

107 Mothers | إخراج: بيتر كيريكس | سلوفاكيا | أفضل سيناريو في مهرجان فينيسيا ضمن مسابقة آفاق

After the Winter | إخراج: إيفان باكراس | الجبل الأسود | مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي

Ali and Ava | إخراج: كليو بارنارد | المملكة المتحدة | مهرجان كان السينمائي

As Far as I Can Walk | إخراج: ستيفان أرسينيفيتش | صربيا | جائزة أفضل فيلم في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي

Blue Moon | إخراج: ألينا غريغور | رومانيا | جائزة الصدفة الذهبية في مهرجان سان سيباستيان السينمائي

Hinterland | إخراج: ستيفان روزوفيتسكي | النمسا | جائزة الجمهور لأفضل فيلم في مهرجان لوكارنو

Hive | إخراج: بليرتا باشولي | كوسوفو | 3 جوائز في مهرجان صندانس السينمائي

I'm Your Man | إخراج: ماريا شرادر | ألمانيا | جائزة الدب الفضي لأفضل تمثيل في مهرجان برلين السينمائي الدولي

Kill It and Leave This Town | إخراج: ماريوس فيلتشنكسي | بولندا | مهرجان برلين السينمائي الدولي

Inventory | إخراج: داركو سينكو | سلوفينيا | مهرجان سان سيباستيان السينمائي

Lamb | إخراج: فلاديمير يوهانسن | آيسلندا | جائزة الأصالة في مهرجان كان السينمائي ضمن قسم نظرة ما

Libertad | إخراج: كلارا روكيت | إسبانيا | مهرجان كان السينمائي

Moon 66 Questions | إخراج: جاكلين لينتزو | اليونان | مهرجان برلين السينمائي الدولي

My Sunny Maad | إخراج: ميكيلا بافلاتوفا | جمهورية التشيك | مهرجان آنسي السينمائي

Natural Light | إخراج: دينيس ناغي | المجر | جائزة أفضل إخراج في مهرجان برلين السينمائي

Neighbours | إخراج: مانو خليل | سويسرا | مهرجان لوكارنو

Patchwork | إخراج: بيتروس شارالمبوس | قبرص | مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي

Sisterhood | إخراج: دينا دوما | مقدونيا الشمالية | مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي

The Gravedigger´s Wife | إخراج: خضر عيدروس أحمد | فنلندا | مهرجان كان السينمائي

The Last Ones | إخراج: فيكو أونبو | إستونيا | أفضل فيلم في جوائز السينما والتلفزيون في إستونيا

The Most beautiful Boy in the World | إخراج: كريستينا ليندستروم وكريستيان بيتري | السويد | مهرجان صندانس السينمائي

The Pilgrims | إخراج: لوريناس باريسا | ليتوانيا | أفضل فيلم في مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

The Staffroom | إخراج: سونيا تاروكيتش | كرواتيا | جائزتين في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي

The White Fortress | إخراج: إيغور درلجاكا | البوسنة والهرسك | مهرجان برلين السينمائي الدولي

The Year Before the War | إخراج: ديفيز سيمانيس جونيور | لاتفيا | مهرجان روتردام السينمائي الدولي

Three Minutes - A Lengthening | إخراج: بيانكا ستيغتر | هولندا | مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

وتقول سونيا هاينن المدير الإداري في European Film Promotion "جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية هذا العام، سوف يشارك في تقديمها 71 ناقداً مرموقاً من 15 دولة عربية في مهرجان القاهرة، نعتز جداً بالفرصة التي تقدمها الجوائز لشركائنا، عبر نشر الأفلام الأوروبية في العالم العربي".

وأضافت هاينن: "يسعدنا أن نقدم هذا العام مجموعة من الأفلام التي عُرضت في المهرجانات الكبرى لعام 2021، مثل صندانس وروتردام وبرلين وكان وآنسي ولوكرانو وفينيسيا وسان سيباستيان لمجموعة أكبر من النقاد العرب، هذا أمر رائع وشرف كبير لنا".

ماهر دياب وعلاء كركوتي الشريكان المؤسسان في مركز السينما العربية يقولان: "أصبحت جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية في نسختها الثالثة إحدى المناسبات الرئيسية للأفلام الأوروبية في العالم العربي، كما تسلط الضوء بشكل أكثر قرباً على كتابات وإسهامات النقاد العرب وهو واحد من الأهداف الرئيسية التي نسعى إليها من خلال تنظيم فعاليات جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية".

ويضيف محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: "في الدورات السابقة استضفنا في مهرجان القاهرة فعاليات جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، ويسعدنا أن يستمر ذلك للسنة الثالثة على التوالي، لأن هذا يتوافق مع سياسة المهرجان التي تسعى إلى أن يتعرف الجمهور على أفضل إنتاجات السينما العالمية".

وتقول علا الشيخ مدير جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية: "أسماء جديدة من الزملاء النقاد تضاف هذا العام إلى النسخة الثالثة من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، التي تجعلنا باستمرار على تماس مع الغرب في كل ما يقدمونه من جديد، وهذا هو فحوى السينما التي تلغي الحدود بين الثقافات وتقرب بينهم، نتعرف على بعض من خلال الأفلام العربية التي باتت جزءً أصيلاً من التعريف عنا، نقترب من أفلامهم ونشاهدها ويكون لنا الرأي فيها، خاصةً أنها تُعرض أيضاً في مهرجانات عربية بعد جولتها في مهرجانات عالمية. نرحب بالزملاء الجدد من مختلف أنحاء العالم العربي، ومشاهدة ممتعة للجميع".

والنقاد المنضمون حديثاً إلى لجنة تحكيم جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية هم: أحمد أبو الفضل (مصر)، أمجد جمال (مصر)، أمنية عادل (مصر)، داليا مصطفى (مصر)، سامية عايش (فلسطين)، سليم البيك (فلسطين)، سميرة دامي (تونس)، شريف ثابت (مصر)، شيماء سليم (مصر)، عز الدين الوافي (المغرب)، لمى طيارة (سوريا)، مروة أبو عيش (مصر)، هدى جعفر (اليمن).