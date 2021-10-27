نشرت القناة الـ 12 العبرية، مساء اليوم الأربعاء، تسريبات نسبتها لوزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد المنتمية لحزب "يمينا"، وحليفة رئيس الوزراء نفتالي بينيت الوثيقة، وهي تتحدث بطريقة غير ملائمة عن وزيري الدفاع بيني جانتس والخارجية يائير لابيد، وتشكك فيما إذا كان سيتم الالتزام باتفاق التناوب على السلطة بين بينيت ولابيد بحلول عام 2023.

واعتبرت القناة التسريبات أحدث مؤشرات على الانقسامات المتزايدة داخل الائتلاف الحاكم المؤلف من ثمانية أحزاب، قبل التصويت الحاسم على الموازنة العامة الشهر المقبل والذي يتوقف عليه بقاء الحكومة.

وفي التسريبات، اتهمت شاكيد وزير الخارجية لابيد بإفساد العلاقات مع الأردن والولايات المتحدة.