روسيا تحذر من تصدير درونز تركية إلى أوكرانيا

حذرت الرئاسة الروسية "الكرملين" من أن تصدير تركيا لطائرات مسيرة (درونز) إلى حكومة أوكرانيا قد يؤثر سلبا على الوضع في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الأربعاء، إلى أن هناك علاقات متميزة وطيبة تربط روسيا مع تركيا، "لكن في هذه الحالة، للأسف، تتحقق مخاوفنا من أن تصدير مثل هذه الأنواع من الأسلحة إلى العسكريين الأوروبيين من شأنه أن يؤدي إلى تقويض الاستقرار في خط التماس" (في منطقة نزاع جنوب شرق أوكرانيا).

وأوضح بيسكوف أن وقوع هذه الأسلحة في أيدي العسكريين يتيح لهم شن هجمات مركزة على دونباس، محذرا من أن هذا الأمر "لا يؤدي إلا إلى تقويض الاستقرار ولا يساهم في تسوية هذه القضية الأوكرانية الداخلية".

وبحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، يأتي ذلك على خلفية استخدام الجيش الأوكراني لأول مرة طائرة مسيرة تركية من طراز "بيرقدار تي بي 2" لشن هجوم على دونباس.