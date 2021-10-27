أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، مُصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 3144 وحدةً استيطانيةً جديدةً في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبوالفول -في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- أن الخطوة الإسرائيلية تُعد خرقاً فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334 ، مشددا على أن سياسة الاستيطان، سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، هي سياسة لاشرعية ولا قانونية مرفوضة ومدانة، وتعد خطوةً أحاديةً تُمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وتقوض جهود تحقيق السلام الشامل والعادل، وفُرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.