أزمة في انتخابات الأهلي بسبب العامري فاروق

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شهدت انتخابات الاهلي أزمة كبيرة عقب إعلان النتيجة وفوز قائمة محمود الخطيب كاملة والتي ضمت في امانة الصندوق خالد مرتجي فيما جاءت العضوية فوق السن محمد الدماطي وحسام غالي وطارق قنديل ومحمد سراج ومحمد غزاوي ودكتور محمد شوقي وتضم العضوية تحت السن محمد الجارحي ومي عاطف.

وتخص الأزمة منصب النائب والذي لم يترشح له سوى العامري فاروق ولكن اللائحة تشترط موافقة 25 % من أصوات الجمعية العمومية.

وتكمن الازمة في هل يعتد نسبة 25% من الاصوات الصحيحة التي حضرت الجمعية العمومية أم سيلجأ القاضي رئيس اللجنة الانتخابية لطرح التصويت على منصب النائب من جديد، الأمر الذي أثار جدلا واسعا عقب إعلان النتيجة.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي التى جرت فعالياتها امس الجمعة فوز محمود الخطيب برئاسة القلعة الحمراء لمدة 4 سنوات قادمة.

وحسم محمود الخطيب انتخابات النادي الأهلي لمدة 4 مواسم قادمة وفقا للإحصائيات الخاصة باللجان الإنتخابية.

وجاء مجلس إدارة النادى الأهلي الجديد على النحو التالي:

محمود الخطيب رئيسا للنادى بـ 19 الف و800 صوتا

العامري فاروق "محل الخلاف" نائبا للرئيس 19472 صوتا

خالد مرتجي امينا للصندوق بـ 14 ألف و250 صوت

أما عضوية فوق السن، ففاز كل من الدكتور محمد شوقى بـ 18 ألف صوتا محمد الغزاوى بـ 18 الف و87 صوتا وطارق قنديل 18 ألف و200 صوتا حسام غالى 19 ألف صوت ومهند مجدى لـ 17 ألف صوتا ومحمد الدماطي 19 الف صوتا ومحمد سراج الدين 18 الف صوتا

أما عضوية تحت السن ففاز بها محمد الجارحي بـ 18 ألف صوتا مى عاطف بـ 14 ألف صوتا.