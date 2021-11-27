أستاذ فلسفة إسلامية: مصر ظلّت تختنق لمدة 50 سنة بسبب ظهور السلفيين

قال الدكتور أحمد سالم أستاذ الفلسفة بجامعة طنطا، إنّ هناك أنماطًا من التدين أرجعت مصر إلى الخلف وإعادة إنتاج صورة الدين في الواقع مرتبطة بتطور حركة العمران، مشيرًا إلى أنّ الحقبة السلفية لم تظهر في مصر إلا فى مطلع السبعينات لمواجهة اليساريين.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة، أنّ ذهاب العمالة المصرية للخليج والعودة بأنماط التدين الشكلي تسبب في معاناة المصريين، وتابع: "لمدة خمسين سنة كانت مصر بتتخنق وكان فى تدين شكلي ويفقد الطقس معناه".

وأكمل: "مصر كانت روحها تختنق أثناء ظهور السلفيين، والبعض يتخذ من الدين ستار لممارسة جرائمهم"، موضحًا أن التراث الإسلامي والفكر الديني تجاوز حركة التاريخ وأصبح المنهج من القرون الأولى يحكم القرن المسلمين الموجود في القرن الحادي والعشرين.