القت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخص هارب من 110 سنوات سجن وآخر هارب من 9 سنوات حبس بالقاهرة.

وتمكنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخص - مقيم دائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) المحكوم عليه في 95 حكم حبس جزئي (مباني، وشيكات) بإجمالي مدد حبس 110 سنوات، وغرامات مالية مستحقة بلغت مليون 750 ألف جنيه، حال اختبائه بفيلا مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.

كما تمكنت مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ من ضبط شخص، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة مطلوب التنفيذ عليه في 9 أحكام حبس (جزئي، مستأنف) "محاجر " بإجمالي مدد حبس 9 سنوات وغرامات مالية مستحقة بلغت 2 مليون 250 ألف جنيه، وبمواجهم بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة.