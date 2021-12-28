البحوث الزراعية: مشروع توشكى سيوفر 12 ألف فرصة عمل قابلة للزيادة

قال الدكتور أشرف أبو العز، مدير البحوث الزراعية بجنوب الوادي في توشكى، إنه من المقرر أن يوفر المشروع 12 ألف فرصة عمل قابلة للزيادة موجهة إلى أهالي الصعيد، بعد سنوات عديدة من التهميش والإهمال وهجرتهم إلى المدن.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الاثنين، أن المشروع بدأ في عام 1997، وظن البعض أن المشروع قد انتهي بسبب بعض المعوقات والأزمات التي عرقلت مسيرته، ولكن بعد افتتاحه أمس من قبل الرئيس السيسي تأكد أنه تم إعادة الحياة به ولكن بشكل أعم وأشمل وأهم

وأضاف، أن المشروع يستهدف استصلاح وزراعة أراضي زراعية كبيرة والحصول على محاصيل استراتيجية هامة مثل القمح والشعير والبنجر والمحاصيل الزيتية، لتغطية العجز في المحاصيل الهامة للشعب المصري.

ووصف مدير البحوث الزراعية بجنوب الوادي في توشكى، المشروع بـ"العالمي"، مشيرًا إلى أنه لم يُسمع بمثله من قبل، فهو مشروع زراعي صناعي متكامل يهدف إلى زيادة الدخل القومي.

وكان شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،أمس، افتتاح طريق "توشكى شرق العوينات" بطول 360 كيلو متر.

ويعد مشروع "توشكى" هو أكبر مشروع استصلاح زراعى فى منطقة الشرق الأوسط، ويعتبر أحد المشروعات القومية العملاقة التى نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى إعادة الحياة فيها بعد فترة من التدهور أصابت المشروع جنوب أسوان، ليحيا المشروع مرة أخرى ضمن خطة البرنامج الرئاسى لزراعة 4 ملايين فدان.