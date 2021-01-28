ارتفاع الفائض التجاري لإيطاليا خارج الاتحاد الأوروبي

أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن معهد الإحصاء الإيطالي (آيستات) اليوم الأربعاء ارتفاع الفائض التجاري لإيطاليا مع الدول من خارج الاتحاد الأوروبي خلال ديسمبر الماضي.

وذكر المعهد أن فائض ميزان تجارة السلع مع الدول من خارج الاتحاد الأوروبي، ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 907ر7 مليار يورو (577ر9 مليار دولار) مقابل 801ر6 مليار يورو خلال الشهر نفسه من العام السابق.

كان هذا الفائض التجاري لإيطاليا خلال نوفمبر الماضي 679ر6 مليار يورو.

وزادت صادرات إيطاليا إلى خارج الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر3% سنويا، بعد زيادتها بنسبة 2% سنويا خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي. في المقابل تراجعت الواردات خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر3% سنويا بعد تراجعها بنسبة 9ر5% خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه، تراجعت صادرات إيطاليا إلى خارج الاتحاد الأوروبي خلال كانون أول/ديسمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين تراجعت الواردات بنسبة 3ر1% خلال الفترة نفسها.

وسجلت إيطاليا خلال العام الماضي فائضا تجاريا مع الدول من خارج الاتحاد قدره 036ر57 مليار يورو، مقابل 339ر52 مليار يورو خلال 2019. وتراجعت الصادرات خلال العام الماضي ككل بنسبة 9ر9% في حين تراجعت الواردات بنسبة 3ر15%.