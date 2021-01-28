جوزيه لوليد سليمان : لاتخطئ مثل حسام عاشور

قدم البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي نصيحة إلى وليد سليمان لاعب الفريق الحالي.

وقال جوزيه فى تصريحات تليفزيونية مساء الثلاثاء: على وليد سليمان الاستمرار فى الملاعب إذا كان يستطيع المواصلة ولديه الحافز والحماس ، ولكن عندما تأتي اللحظة التي لا يشعر بها بعدم قدرته على العطاء يتخذ قراره بالإعتزال وألا يكرر ما فعله حسام عاشور والذي رحل عن الأهلي لنادٍ آخر".

وكان حسام عاشور قائد الأهلي السابق رفض الإعتزال فى الأهلي الموسم الماضي بعد رفض الأهلي تجديد عقد وعرض عليه تنظيم مباراة اعتزال ، وقرر الإنتقال إلى الاتحاد السكندري هذا الموسم ، فى الوقت الذي قرر الأهلي التجديد لوليد سليمان لمدة موسمين.