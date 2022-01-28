وزير الثقافة العراقي: نعمل على استعادة الصلات مع أقطاب مهمة مثل مصر وسوريا

قال الدكتور حسن ناظم، وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، إن الوزارة تعمل على استعاده عافيتها عبر إعادة الوصل الثقافي على المستوى الرسمي عبر مذكرات التفاهم والرغبة في الشراكات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على فضائية «CBC»، أن العراق يشهد حقبة استعادة الصلات في الثقافة العربية بين أقطاب مهمة كمصر وسوريا.

وأوضح أن العراق وسوريا ومصر هم الصناع الأساسيين للثقافة العربية، وتابع: "أن تستعاد تلك الصلة ويستعيد المثقفون العلاقات الثقافية فيما بينهم فهو أمر كبير للعراق وتلك الصلات العربية أجمع".

وأكمل: "المشروعات الفكرية الكبرى بداية من عصر النهضة العربي والذي بدأ في مصر مع الحملة الفرنسية صعودا إلى التحديث فتلك المسيرة الكبيرة ترافقها على الدوام أخفاقات وانفصال بين الرؤى المتطلعة للفكر وبين ما يحدث في الواقع، أما وبالنسبة للحقة التي عشناها وبرزت فيها مشروعات فكرية عادت التفكير في أنظمتنا السياسية والفكرية فقد قدمت الكثير من الحلول منذ بدايات القرن العشرين".

وأوضح أن هناك انفصالًا بين الرؤى الفكرية التي يتم طبخها في الأكاديميات والجامعات ورؤوس المفكرين وبين المسار التاريخي للبلدان في الاقتصاد والسياسية وغيره.

وتابع: «علاقة الفكر في تغير أنظمتنا على المستوى الفكرى والسياسي ضعيفة إن لم تكن في بعض البلدان معدومه بالأساس».



