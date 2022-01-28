أكرم حسني عن حقيقة خلافه مع محمد منير: «محصلش وبنحضر أغنية مع بعض»

كشف الفنان أكرم حسني، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن خلافه مع الفنان محمد منير، قائلًا: «محصلش وأحنا حاليًا بنحضر مع بعض لأغنية».

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «حبر سري» مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، مساء الخميس، أن الأغنية التي يتم مشاركتها حاليًا مع الفنان محمد منير، من كلماته وألحانه، متابعًا: «لما كنا بنعمل برنامج أسعد الله مسائكم تم تغيير كلمات أغنية بلاد طيبة والمؤلف والملحن زعلوا مننا».

وتابع، أنه تفاجئ باتصال تليفوني بالفنان محمد منير، قائلًا: «أول ما قالي أنا محمد منير، اتخضيت، فقالي الأغنية اللي قدمتها كوميدية وأنا بحبها وكمل مشوارك ومتلتفتش لحد».

واستكمل، أن الفنان محمد منير، أعطاه نوته نوبية لكي يكتب عليها كلام مصري لأغنية يمكن له أن يغنيها، مشيرًا إلى أن محمد منير من المطربين الذين شكلوا عقله منذ صغره حيث كان يسمعه منذ 1979.

