قال محمد حسين مفتي القدس بدولة فلسطين، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يتوقف عن سرقة الأراضي الفلسطينية والاستيلاء على الثروات وخيرات الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»: «قوات الاحتلال الصهيوني تقتل العديد من المواطنين الفلسطينيين بدم بارد، وشن العديد من عمليات الاعتقال دون ارتكاب أي جرم».

ونوه بأن قوات الاحتلال تقتل الشعب الفلسطيني بدم بارد، مؤكدًا أنه لا يخلو يوم دون وداع شهيد أو أكثر.

وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا عنيفا في الاعتداءات الإسرائيلية سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى المستعمرين باجتياح الأرض الفلسطينية.

وأشار إلى أنهم يقطعون شجر الزيتون الذي يعد عصب الحياة للشعب الفلسطيني، كما يُجرفون هذه الأراضي، منوها أن شجرة الزيتون رمز للشعب الفلسطيني.