أصيب شاب فلسطيني بقنبلة غاز، اليوم السبت، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين، قرب بلدة مجدل بني فاضل، جنوب نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال والمستوطنين، في بلدة مجدل بني فاضل، عقب تصدي الأهالي لمستوطنين نصبوا خيما وكرفانات في أراضي البلدة.

وأضاف أن قوات الاحتلال استهدفت الشبان بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة أحدهم بقنبلة غاز بشكل مباشر والعشرات بحالات اختناق، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأكد دغلس أن المستوطنين اعتدوا على مركبة اسعاف تابعة لبلدة قريوت، وألحقوا أضرارا فيها.

وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح اليوم، عن رفضها التام واستنكارها الشديد للهجوم الذي شهدته القدس الشرقية أمس الجمعة، والذي أودى بحياة ٧ أشخاص وأوقع عددا من الإصابات، مؤكدة إدانتها لكل العمليات التي تستهدف المدنيين.

وحذرت مصر من المخاطر الشديدة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مطالبةً بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووقف الاعتداءات والاجراءات الاستفزازية، لتجنب الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف الذي يزيد الوضع السياسي والإنساني تأزماً، ويقوض جهود التهدئة وكل فرص إعادة إحياء عملية السلام.

وتقدمت مصر بخالص العزاء لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.