 الاحتلال يغلق حاجزي حوارة وبيت فوريك بنابلس.. ومستوطنون يعتدون على مركبات الفلسطينيين بالأغوار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يغلق حاجزي حوارة وبيت فوريك بنابلس.. ومستوطنون يعتدون على مركبات الفلسطينيين بالأغوار

نابلس - أ ش أ
نشر في: السبت 28 يناير 2023 - 9:34 م | آخر تحديث: السبت 28 يناير 2023 - 9:34 م
أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، حاجزي حوارة جنوب نابلس وبيت فوريك شرقا بكلا الاتجاهين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة بفلسطين غسان دغلس، قوله، إن حاجز زعترة يشهد تجمعات للمستوطنين الإسرائيليين، فيما انتشرت مجموعات أخرى قرب بلدة جوريش وقرب دوار سلمان الفارسي في حوارة جنوب نابلس.

من ناحية أخرى، استمر المستوطنون الإسرائيليون، فى اعتداءاتهم على مركبات المواطنين الفلسطينيين عند مفرق عين الحلوة، في الأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس بفلسطين معتز بشارات، إن مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين أغلقت مفرق عين الحلوة، وهاجمت مركبات المواطنين بالحجارة، فيما تجمع عدد آخر من المستوطنين عند مفرق "ميخولا" قرب قرى عين البيضاء، وبردلة، وكردلة.

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