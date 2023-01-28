إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شمال بيت لحم

أصيب، اليوم السبت، طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم عايدة، شمال بيت لحم، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المفتاح على المدخل الشرقي للمخيم، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز، باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة طفل برصاصة في قدمه، ونقل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.



وأعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح اليوم السبت ٢٨ يناير الجاري، عن رفضها التام واستنكارها الشديد للهجوم الذي شهدته القدس الشرقية يوم الجمعة ٢٧ يناير، والذي أودى بحياة ٧ أشخاص وأوقع عددا من الإصابات، مؤكدةً إدانتها لكل العمليات التي تستهدف المدنيين.



وحذرت مصر من المخاطر الشديدة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مطالبةً بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووقف الاعتداءات والاجراءات الاستفزازية، لتجنب الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف الذي يزيد الوضع السياسي والإنساني تأزماً، ويقوض جهود التهدئة وكل فرص إعادة إحياء عملية السلام.



وتقدمت مصر بخالص العزاء لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.