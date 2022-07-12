تحدث أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، عن الصفقات التي تعاقد معه الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان بعض من جماهير نادي الزمالك قد هاجم، مجلس الإدارة بسبب الصفقات التي تعاقد معه في الصيف الماضي، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة ناديه: «أنا لم أخلي مسؤوليتي من الصفقات التي تعاقدنا معهم في الصيف، بالفعل، أنا من قمت بالتفاوض معهم، ولكن المدير الفني وافق على التعاقد معهم»

وأضاف: «عندما تعاقدنا مع الونش وزيزو تم الهجوم علينا من قبل الجماهير، وبنشرقي أيضًا تعاقدت معهم ولا يوجد أحد توقع نجاحه معنا، وأطلب من جماهير الزمالك عدم التسرع في الحكم على الصفقات».

وأوضح أمير مرتضى: «لم أعد أتابع آراء الجماهير على السوشيال ميديا، لأن الجمهور بالنسبة لي هو من يحضر في المدرجات فقط، وهناك تربص ضدنا من بعض الأشخاص على السوشيال ميديا».

وتابع: «قائمة الزمالك في الموسم الماضي كانت تضم 12 لاعب و 4 ناشئين فقط، وهذا الموسم تمت إضافة 10 صفقات أيضًا، والفريق يحتاج إلى وقت من أجل الانسجام».

وأتم: «مجلس الإدارة يحاول توفير كل احتياجات الفريق، وهناك البعض يحاول إفشال اللاعبين والإدارة»