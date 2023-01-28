 بعد هجوم القدس الشرقية.. مصر تعرب عن رفضها لكل العمليات التي تستهدف المدنيين وتحذر من مخاطر التصعيد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد هجوم القدس الشرقية.. مصر تعرب عن رفضها لكل العمليات التي تستهدف المدنيين وتحذر من مخاطر التصعيد

أ ش أ
نشر في: السبت 28 يناير 2023 - 9:36 ص | آخر تحديث: السبت 28 يناير 2023 - 9:36 ص
أعربت مصر عن رفضها التام واستنكارها الشديد للهجوم، الذي شهدته القدس الشرقية أمس وأودى بحياة 7 أشخاص وأوقع عددا من الإصابات.. مؤكدة إدانتها لكل العمليات التي تستهدف المدنيين.

وحذرت مصر - بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت - من المخاطر الشديدة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.. مطالبةً بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووقف الاعتداءات والإجراءات الاستفزازية، لتجنب الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف الذي يزيد الوضع السياسي والإنساني تأزماً، ويقوض جهود التهدئة وكل فرص إعادة إحياء عملية السلام.

وأشار البيان إلى تقدم مصر بخالص العزاء لأسر الضحايا.. متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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