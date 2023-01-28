حماس: عملية إطلاق النار في القدس رد طبيعي على مجزرة الاحتلال في جنين

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عملية إطلاق النار التي وقعت في القدس مساء اليوم الجمعة، وأدت إلى عدد من القتلى والمصابين الإسرائيليين.



وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم للصحفيين في غزة إن ما جرى في القدس "رد فعلي انتقامي مشروع على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أوغل في دماء الفلسطينيين".



وأضاف قاسم "هذا رد طبيعي على مجزرة الاحتلال في جنين واستمرار العدوان على الضفة الغربية وقطاع غزة ومحاولة استباحة المقدسات".



وقتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب عدد آخر في عملية إطلاق نار وقعت قرب كنيس يهودي في حي "نافيه يعكوف" قرب بلدة بيت حنينا في القدس بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.



وبحسب ما ورد فإن عملية إطلاق النار نفذت من سيارة قرب كنيس في القدس، فيما جرى تحييد المنفذ.



يأتي ذلك بعد استشهاد 10 فلسطينيين أمس الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية من بينهم 9 في عملية عسكرية تخللها اشتباكات مسلحة مع مسلحين فلسطينيين في مخيم جنين للاجئين.