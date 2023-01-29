 الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.. وإصابات بالاختناق خلال مواجهات غرب بيت لحم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.. وإصابات بالاختناق خلال مواجهات غرب بيت لحم

رام الله - أ ش أ
نشر في: السبت 28 يناير 2023 - 10:59 م | آخر تحديث: السبت 28 يناير 2023 - 10:59 م

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عدة أحياء في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا الفلسطينية من بينها أحياء "أبو العسل"، و"أبو داهوك"، و"المقايطة"، و"المقبرة"، في الوقت الذي حلقت فيه "طائرة مسيّرة" اسرائيلية في سماء المخيم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال كانت قد أغلقت شارع القدس المؤدي إلى مدخل مدينة أريحا الجنوبي أمام الفلسطينيين، كما أغلقت المدخل الشمالي، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

من ناحية أخرى، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، مساء اليوم، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأشارت الوكالة الفلسطينية، إلى أن المواجهات اندلعت في منطقة "المطينة" عند المدخل الشرقي للقرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الاسرائيلى الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، ما إدى إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين .

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