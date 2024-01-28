وزير الخارجية التركي يعلن القبض على منفذي هجوم كنيسة سانتا ماريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الشرطة التركية القبض على شخصين مشتبه بهما بعد هجوم على كنيسة سانتا ماريا الكاثوليكية في اسطنبول مما أسفر عن مقتل شخص، حسبما قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، عبر منصة إكس مساء اليوم الأحد.

وهاجم الرجلان وقتلا الشخص بسلاح ، حسبما كتب يرلي قايا في وقت سابق على إكس، تويتر السابق.

وظلت خلفية الجريمة غير واضحة حتى بعد اعتقال المشتبه بهما.

وأظهرت صور من وكالة وكالة أنباء دوجان، قيل إنها من كاميرا مراقبة خارج الكنيسة، شخصين يرتديان ملابس سوداء وأقنعة سوداء يقتربان ببطء من المبنى.

وتقع الكنيسة الكاثوليكية في سانتا ماريا بمنطقة ساريير في إسطنبول.

وأدان رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الهجوم.

وأعرب البابا فرنسيس عن تضامنه مع الجالية في إسطنبول خلال صلاة الأحد في ساحة القديس بطرس في روما.

ويمثل المسلمون نسبة 99% من سكان تركيا، ويبلغ عدد سكانها المسيحيين حوالي 180 ألف شخص، وفقا لوكالة أنباء الأناضول الرسمية.