عادل إمام وصلاح عبدالله وسيد رجب ونيللي أبرز المكرمين في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

بدأت اليوم الجمعة، فعاليات افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ68، والمهداة إلى روح المخرج الراحل سمير سيف.

بدأ حفل الافتتاح بعزف موسيقي للحاضرين، وتبعه حديث الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان، ومدير المركز الكاثوليكي عن أهمية ودور السينما المصرية الراقية، ومدى تأثيرها المهم على الجميع. وتوجه بالشكر خلال حديثه إلى الفنانين المكرمين، والرهبان الفرنسيسكان، والقائمين على المهرجان، والإعلامين والصحفيين على تغطيتهم لفعاليات الدورة، والسادة الحضور. وتلا ذلك حديث لبعض القائمين على إدارة المهرجان، وكلمة لسفير الفاتيكان في مصر عن أهمية السينما.

وبدأ توزيع جوائز المهرجان، وحصل على جائزة الريادة السينمائية كلا من الفنان عادل إمام على، تكريما على مشواره الفني الطويل والمؤثر، وتسلم الجائزة نجله المخرج رامي إمام، واعتذر عن عدم حضور والده لظروف مرضه، والفنانة نيللي، التي توجهت بالشكر إلى إدارة المهرجان، وأعربت عن سعادتها البالغة بذلك التكريم، والفنانة شيرين، والفنان أشرف عبد الغفور، الذي عبر عن سعادته بإهداء هذه الدورة إلى روح المخرج سمير سيف، والفنان صلاح عبدالله.

وعن باقي جوائز المهرجان، حصل المخرج عمر عبد العزيز على جائزة المركز الخاصة. وذهبت جائزة فريد المزاوي إلى المخرج محمد فاضل.

وحصل الفنان زكي فطين على جائزة الأب يوسف مظلوم، وجائزة التميز الإعلامي لأسامة الشيخ. وجائزة الإبداع الفني لكل من السيناريست مجيد طوبيا، والمونتيرة ليلى فهمي. ومدير التصوير سمير فرج، والموسيقار حلمي بكر، والسيناريست يوسف معاطي، والفنان صبري عبد المنعم.

وفي جوائز الدراما حصلت الفنانة سوسن بدر على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "أبو العروسة. وحصل الفنان سيد رجب على جائزة أفضل ممثل عن دوره في نفس العمل. وأعطت إدارة المهرجان جائزة المركز التشجيعية للفنانة الشابة مي عمر.

وتشكلت لجنة تحكيم هذه الدورة برئاسة السيناريست عاطف بشاى، وعضوية كل من الفنانة رغدة، والفنان أحمد بدير، والفنانة لقاء الخميسى، والمخرج هانى لاشين، والمونتيرة غادة جبارة، ومدير التصوير سامح سليم، والموسيقار راجح داود، والناقد عصام زكريا.