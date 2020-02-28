الرئاسة الروسية تعلن عن جهود لعقد قمة بين أردوغان وبوتين في 5 أو6 مارس

أعلنت الرئاسة الروسية اليوم الجمعة أن العمل جار لعقد لقاء يجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في موسكو في 5 أو 6 مارس المقبل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، "في الوقت الحالي، وبنتيجة المحادثة الهاتفية اليوم بين الرئيسين، يجري العمل على إمكانية عقد اجتماع على أعلى مستوى في موسكو في 5 أو 6 مارس، أي الأسبوع المقبل".

وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية قد نقلت في وقت سابق اليوم الجمعة عن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن الرجلين اتفقا في مكالمة هاتفية أجريت اليوم على إجراء لقاء "وجها لوجه"، عقب مقتل 33 جنديا تركيا على الأقل وإصابة 32 في غارة جوية عليهم في محافظة إدلب بشمال غرب سورية.

ومن ناحية أخرى، يجري المندوبون الأتراك والروس محادثات في أنقرة بشأن إدلب، بحسب الأناضول.

وأضافت الوكالة أن نائبي وزيري خارجية البلدين يترأسان اجتماعات المندوبين لليوم الثالث على التوالي من المحادثات في العاصمة التركية.