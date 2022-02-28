مُستوطنون إسرائيليون يرشقون سيارات الفلسطينيين بالحجارة في الضفة الغربية

رشق مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، سيارات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة على الطريق الرابط بين محافظتي جنين ونابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، في تصريح صحفي، إن مستوطنين من بؤرة "حومش" المُخلاة هاجموا سيارات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة، وألحقوا ضررًا ببعضها، وأعاق المستوطنون حركة السير على الطريق بين جنين ونابلس، ما دفع قوات الاحتلال إلى تحويل حركة المرور.

ومن جانبه، قال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة الواقعة غرب نابلس وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال التي أغلقت المنطقة ومنعت دخول المواطنين إليها.