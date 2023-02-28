تشكيل لجنة من مكافحة العدوى والفيروسات الكبدية لمتابعة سير العمل بمستشفى أبورديس بجنوب سيناء

شكلت مديرية الصحة بجنوب سيناء، لجنة مشتركة من إدارتي مكافحة العدوى والفيروسات الكبدية، لمتابعة سير العمل بمستشفى أبورديس، وذلك بناءً على تكليف الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، وتحت إشراف الدكتور أحمد حسانين، وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي.

وقامت اللجنة بمتابعة أعمال تطعيم العاملين بالمستشفى ضد الالتهاب الكبدي الوبائي بي، والمرور على سلسلة التبريد للتأكد من حفظ الطعوم بالطريقة السليمة، والتأكيد على إعطاء جميع العاملين الجرعات المقررة لهم في الموعد المحدد، وتفقد أقسام المستشفى من مثل الاستقبال والعيادات الخارجية واقسام الداخلي والمعمل والاشعة وقسم غسيل الكلى.

كما تابعت اللجنة سجل تطعيم مرضى غسيل الكلي، للتأكد من إعطائهم التطعيم المقرر لهم، وتدريب العاملين بالمستشفى على كيفية اتمام العملية التطعيمية، والتوعية بأهمية تلقي لقاح كبدي بي، لضمان تحصين جميع العاملين ضد الإصابة بالمرض.

وحرصت اللجنة على متابعة أعمال قسم مكافحة العدوى، والتأكيد على تنفيذ سياساتها داخل المنشأة، والتأكد من تدريب الفريق الطبي بالمنشأة على تلك السياسات وأيضا التأكيد على القيام بها.

كما قامت اللجنة بالتأكيد على العاملين الذين على رأس العمل، على غسل الأيدي، وكيفية التطهير، والتأكيد على عمل تدريب مكثف لكافة الفرق الطبية للأطباء والتمريض الجدد.