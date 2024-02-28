النيابة العامة بالمنيا تصرح بدفن جثة شخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم

قررت النيابة العامة بمركز المنيا تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، التصريح بدفن جثة شخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم أمام كوبري صالح في قرية تلة، التابعة لمركز المنيا لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

واستعرضت النيابة تقرير الدكتور هاني إسحق شحاتة مفتش صحة المنيا، الذي أفاد بأن الجثتين بهما كسر بالجمجة، ونزيف بالمخ، وكسر بالفقرات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع تروسيكل، بطريق تلة مركز المنيا، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، وإصابة 4 آخرين.

وتبين من المعاينة الأولية للحادث، أن سيارة ميكروباص اصطدمت بتروسيكل نتيجة السرعة الزائدة، حيث لقي "حمدي جمال نجيب 25 سنة، ومقيم بقرية تلة، وطه أحمد محمد 25 سنة"، مصرعهما.

فيما أصيب كل من "عمر خليل قطب 42 سنة، سائق ميكروباص، ويقيم بعزبة بدوي، جمال فوزي محمد 52 سنة عامل، ويقيم بتلة، خالد قطب عبد الجابر 27 سنة ويقيم بقرية تلة، حمدي جمال نجيب 24 سنة، ويقيم بقرية تلة".

وانتدبت النيابة العامة مفتش صحة المنيا، لتوقيع الكشف الطبي على الجثامين، الذي أقر بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة؛ لذا قررت النيابة تسليم الجثتين إلى أهلهما، وتم التحفظ على الميكروباص والتروسيكل بمعرفة مركز الشرطة والمرور.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.