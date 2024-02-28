رئيس صندوق مصر السيادي: نتطلع لأن نكون أكبر مُصدِّري الهيدروجين الأخضر بالمنطقة

قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إنّ قطاع الهيدروجين الأخضر يمثّل أولوية استثمارية للدولة.

جاء ذلك في معرض تعليقه على توقيع سبع اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات بمجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» عبر شاشة «dmc»، مساء الأربعاء، أن هذه الأولوية معلنة من خلال الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

وأوضح أن مصر لديها وفرة كبيرة في الطاقة المتجددة، والتي تساهم في إنتاج الوقود الأخضر والمتجدد، كبديل متاح بدلًا من البترول، اعتمادا على المياه والشمس والرياح في إنتاج الهيدروجين الذي يُستخدم بعد ذلك كوقود.

ولفت إلى أن البرنامج الأوروبي لإعادة تنوع مصادر الطاقة الخضراء والمتجددة يقوم في الأساس على الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن مصر تتطلع لأنْ تكون من أكبر المُصدِّرين للهيدروجين الأخضر في المنطقة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توقيع سبع اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات بمجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، فإن 12 مليار دولار قيمة استثمارات المرحلة التجريبية و29 مليار دولار للمرحلة الأولى، في حين يتجاوز إجمالي الاستثمارات 40 مليار دولار خلال عشر سنوات.