مسئول بحماس: عودة النازحين لمناطق شمال غزة حجر العثرة أمام اتفاق التهدئة

قال مصدر مسئول في حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن حوارات التهدئة تجري بوتيرة متسارعة ولكن ملف عودة النازحين إلى مناطق غزة وشمالها يعتبر حجر العثرة حتى اللحظة أمام إتمام اتفاق التهدئة، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح لـ" وكالة أنباء العالم العربي"، إن حماس تريد بندًا واضحًا يؤكد على وقف إطلاق النار الشامل والنهائي عقب انتهاء المرحلة الأولى من التهدئة وفق ما طرح في إطار باريس 1، وباريس 2.

وبين المصدر، أن مفاوضات التوصل إلى اتفاق تهدئة قُبيل شهر رمضان المقبل بعد عدة أيام، جارية عن كثب وهناك جهود مكثفة تُبذل من الأطراف بشأن ذلك، لافتًا إلى أن حماس تتعامل بمرونة عالية لكنها لن تتنازل عن ملف عودة النازحين جنوبًا إلى منازلهم شمال القطاع.