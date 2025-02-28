اليونان تستعد لاحتجاجات وإضرابات بسبب كارثة قطارات وقعت في 2023

من المتوقع أن يشارك مئات الآلاف من الأشخاص في احتجاجات اليوم الجمعة في اليونان، مصحوبة بإضرابات في مجال النقل الجوي والعبارات، حيث يحاول السكان الضغط على الحكومة لتقديم إجابات حول سبب مقتل 57 شخصا في حادث قطار قبل عامين.

وسيتوفر النقل العام فقط للأشخاص الذين يرغبون في السفر للمشاركة في الاحتجاجات.

وتظل العديد من الأسئلة معلقة بشأن التصادم المميت الذي وقع في تمبي بوسط اليونان في 28 فبراير 2023.

وتتهم النقابات العمالية والأحزاب المعارضة الحكومة بالتستر على الحادث. ويطالب العديد من الناس بتحمل السياسيين للمسؤولية.

ويقال إن الخطأ البشري والحالة المزرية للسكك الحديدية اليونانية هما المسؤولان عن الحادث، وفقا للتحقيقات التي أجريت حتى الآن.

ومع ذلك، تثار أيضا الشكوك بأن مواد خطرة لم يتم الإعلان عنها قد تم نقلها على متن قطار الشحن الذي اصطدم مع قطار الركاب الذي كان يقترب على نفس المسار.

وترفض الحكومة هذه الاتهامات. وتقوم السلطات والسلطة القضائية بإجراء تحقيقات مستقلة، لكنها تستغرق وقتا طويلا بسبب الكم الكبير من الأدلة، حسبما تقول الحكومة.