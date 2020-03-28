إندونيسيا: بركان جبل ميرابي يثور مجددا وينفث رمادا بارتفاع ألفي متر

ثار مجددا -اليوم السبت- بركان "جبل ميرابي" في إندونيسيا، والذي يمتد بين مقاطعتي "جاوا الوسطى" و"يوجياكارتا"، حيث أطلق عمودا من الرماد بارتفاع حوالي ألفي متر.

وقال مركز أبحاث الكوارث الجيولوجية في إندونيسيا، عبر موقعه الإلكترونى، إنه جرى تسجيل الاندلاع الجديد للبركان، الأكثر نشاطًا في البلاد، الساعة 21ر5 بتوقيت غرب إندونيسيا القياسي، واستمر الثوران ثلاث دقائق.

وأضاف المركز، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، أن ارتفاع الرماد من البركان بلغ حوالي ألفي متر.

وأوصى المركز بعدم القيام بأي أنشطة تسلق للجبل في الفترة الحالية، باستثناء أعمال البحث المتعلقة بجهود الحد من الكوارث.

كما ناشد السكان المحليين عدم تنفيذ أي نشاط في دائرة قطرها ثلاثة كيلومترات من الجبل البركاني.

وكان البركان ثار مرتين أمس الجمعة، حيث وصل عمود الرماد الذي أطلقه إلى ارتفاع حوالي خمسة آلاف متر في المرة الأولى، الساعة 46ر10 بتوقيت غرب إندونيسيا، وحوالي ألف متر في الساعة 46ر21.