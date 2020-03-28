اتحاد الكرة يكشف موعد انتهاء أزمة مستحقات الحكام والإعلان عن بديل الغندور

أشاد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية القائمة بأعمال اتحاد الكرة، بدور جمال الغندور المُستقيل مؤخرا من منصب رئيس لجنة الحكام، مشيرًا إلى أنه كان له دورًا كبيرًا في رفع كفاءة التحكيم المصري.

وقال فضل في تصريحات لقناة "أون سبورت":«الغندور من الشخصيات المحترمة للغاية، وكان له دورا كبيرا في استخدام تقنية الفيديو، وفي رفع كفاءة التحكيم».

وعن موعد الإعلان عن بديل الغندور في لجنة التحكيم قال:«يوم الأحد المقبل ستجتمع اللجنة الخماسية، وسنتحدث أزمة مستحقات الحكام، وستكون الأمور واضحة أمام الجميع».

وتقدم جمال الغندور، باعتذار للجنة الخماسية، عن استكمال المهمة، مساء الخميس، كما أوضح مصدرًا لـ"الشروق"، أن استقالة الغندور ليس لها علاقة بمستحقات الحكام لا من قريب ولا من بعيد.

يذكر أيضا أن سعيد حمزة حكم الدرجة الأولى قد أدلى بتصريحات مساء الخميس، تفيد بأن الحكام لم تحصل على مستحقاتها منذ 7 أشهر.