إنريكي: اندهشت للغاية من قدرات راموس  

اعترف لويس إنريكي، مدرب المنتخب الإسباني، بأنه تربطه علاقة "جيدة للغاية" بقائد "لاروخا" وريال مدريد، سرجيو راموس، مشيرًا إلى أنه اندهش من قدرته كقائد للمجموعة وبقدراته كشخص، عندما بدأ العمل معه.

وأشاد المدرب الإسباني براموس قائلا: "علاقتي براموس جيدة للغاية مثل علاقتي بـ99.9% من اللاعبين، معرفتي به كانت سطحية وعندما تعاملت معه في المنتخب اندهشت بشدة".

وأضاف "كنت أعلم أنه لاعب استثنائي ومختلف إضافة إلى كونه صاحب الرقم القياسي بالمشاركة الدولية، لم أندهش فقط من أدائه الرياضي بل بقدرته كقائد للفريق وقدراته كشخص".

إنريكي أشاد أيضا، بقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بتغيير موعد بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وقال مدرب برشلونة السابق: "هناك أشياء إيجابية، فذلك سيمنحنا مزيدًا من الوقت لإقامة المعسكرات والمباريات للتحضير للبطولة، وأيضا حتى ينضج اللاعبون الصغار لعام آخر ولكي يواصلوا التطور الإيجابي الذي رأيناه".