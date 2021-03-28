البحرين والبوسنة تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المستويات

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، مع نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة خارجية البوسنة والهرسك، مسار علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، والتأكيد على أهمية مواصلة التعاون الثنائي، والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزه في مختلف المستويات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأشاد وزير الخارجية البحريني، خلال اللقاء، اليوم الأحد، بالمنامة، ما يربط البلدين والشعبين الصديقين من علاقات طيبة تشهد باستمرار تطورًا ونماءً في شتى المجالات، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة مع البوسنة والهرسك في شتى المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

من جهتها، أعربت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة خارجية البوسنة والهرسك، عن سعادتها بزيارة البحرين، منوهة بما يربط بين البلدين والشعبين الصديقين من علاقات متينة، تستند على أسس من الاحترام والتقدير المتبادل، موضحة حرص البوسنة والهرسك على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، والدفع بمسار التعاون المشترك إلى مستويات أشمل.