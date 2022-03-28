وزير خارجية الإمارات يلتقي يائير لابيد في أول زيارة رسمية لإسرائيل

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لابيد في أول زيارة رسمية يقوم بها إلى إسرائيل.

وجرى خلال اللقاء "بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل في إطار الاتفاق الإبراهيمي للسلام الذي تم توقيعه بين البلدين".

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) مساء اليوم الأحد إن "وزير الخارجية الإماراتي ويائير لابيد بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها الأزمة في أوكرانيا".

وتوجه عبدالله بن زايد آل نهيان" بالشكر إلى يائير لابيد على حفاوة الاستقبال في أول زيارة رسمية له إلى إسرائيل"، مؤكدا على "وجود إرادة مشتركة من البلدين لتعزيز علاقتهما الثنائية وفتح آفاق أرحب لشراكتهما التنموية على مختلف الأصعدة".

وأكد أن "العلاقات الإماراتية الإسرائيلية تشهد نموا وتطورا مستمرا في العديد من القطاعات وذلك منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام"، مشيرا إلى أن "البلدين يعملان معا من أجل مستقبل مزدهر لشعبيهما وشعوب المنطقة بأسرها".

وجدد وزير خارجية الإمارات تأكيده على "أهمية البناء على الاتفاق الإبراهيمي من أجل تحقيق السلام في المنطقة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار".

وأشار إلى أن "ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي يعتبر محركاً أساسيا للسياسة الخارجية لدولة الإمارات وجزءا من مبادئها للخمسين عاما القادمة وتتطلع الدولة إلى العمل مع شركائها الاقليميين والعالميين من أجل تحقيق هذه الغاية".