فصائل فلسطينية تشيد بعملية إطلاق نار في إسرائيل خلفت قتلى وجرحى

أشادت فصائل فلسطينية بعملية إطلاق نار في مدينة الخضيرة في إسرائيل مساء الأحد، خلفت عددا من القتلى والجرحى ووصفتها بالبطولية.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"،إن العملية جاءت "ردا طبيعيا ومشروعاً على الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته".

وأضافت "نشيد ببسالة وإقدام منفذي العملية البطولية، ثأرا لدماء الشهداء، وردا على عدوان وإرهاب الاحتلال، ونؤكد أن شعبنا ماض في طريق الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا بكل الوسائل حتى التحرير والعودة".

من جهتها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن العمليات البطولية في داخل إسرائيل "تأكيد على أن الشعب الفلسطيني جسد واحد وشبانه يمتلكون إرادة وتصميمًا عاليا على مقاومة العدو ودحره رغم كل الصعوبات القائمة".

بدورها أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على "استمرار الاشتباك الميداني مع الاحتلال ومواصلة المقاومة بكل أشكالها وفي كل الميادين".

فيما أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن "عودة العمليات الفدائية في العمق الإسرائيلي ضرورية لردع العدوان والإرهاب".

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل 4 أشخاص في عملية إطلاق نار في الخضيرة، أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين ومنفذي العملية وهما شابان فلسطينيان من مدينة أم الفحم وإصابة آخرين.

وأظهرت مقاطع مصورة وثقت العملية أن مسلحا ببندقية أطلق النار تجاه عناصر أمن إسرائيليين لحظة نزولهم من حافلة. وبعد إصابة عناصر الأمن انضم شخص آخر إلى المنفذ بعد أن استولى على بندقية أحد المصابين.

ووفقا للتقارير، فإن عناصر تابعة لقوات "حرس الحدود" الإسرائيلية بزي مدني، تواجدوا بالقرب من المكان، ردوا بإطلاق النار ما أسفر عن مقتل المنفذين.