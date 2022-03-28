توقيع اتفاقية إطار عمل مشترك بين البحرين وإسرائيل

وقع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، ونظيره البحريني اللطيف الزياني اتفاقية على هامش "قمة النقب" لتوجيه التعاون المستقبلي بين الجانبين.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن إعلام عبري، أنّ لابيد والزياني وقعا اتفاقية إطار عمل على هامش قمة النقب لتوجيه التعاون المستقبلي، مشيرا إلى أن وزارتي الخارجية ستعملان على قيادة التعاون.

وحول قمة النقب التي عقدت بين إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والبحرين والامارات والمغرب، قال لابيد في تغريدة عبر "تويتر": "هذا اللقاء بيننا هو شيء اعتقد الناس أنه لا يمكن أن يحدث، لكنهم كانوا مخطئين.. لقد حدث لأننا آمنا به، لقد حدث لأن هذه هي الرؤية التي وضعناها لمستقبل منطقتنا".

وتابع: "ليلة أمس قررنا تحويل قمة النقب إلى منتدى دائم. بالتعاون مع أقرب أصدقائنا، الولايات المتحدة، نفتح اليوم الباب أمام شعوب المنطقة، بما في ذلك الفلسطينيون، لنعرض عليهم استبدال طريق الإرهاب والدمار ومشاركتنا مستقبلا من التقدم والنجاح".