احتج مئات الآلاف من الأشخاص، اليوم الثلاثاء، مجددا في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد الذي دفع به الرئيس إيمانويل ماكرون، عبر البرلمان، فيما أفادت الشرطة بوقوع أعمال شغب في عدة مدن واعتقالات في باريس.



وتحدثت وزارة الداخلية عن حوالي 740 ألف محتج على مستوى البلاد. وشارك أكثر من مليوني شخص بحسب الكونفيدرالية العامة للشغل.



وشابت الاحتجاجات التي كانت سلمية لأسابيع اشتباكات وعنف مؤخرا.



من جانبه، أعلن وزير الداخلية جيرار دارمانان، نشر 13 ألف شرطي اليوم الثلاثاء، من بينهم 5500 في باريس. وطلبت الشرطة من أصحاب المتاجر هناك إغلاق متاجرهم على طول مسار المظاهرات.



وبرغم الاحتجاجات المستمرة، لا توجد مؤشرات على إذعان الحكومة.



واقترح لوران بيرجر رئيس أكبر نقابة عمالية في فرنسا، وهي "الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل"، اللجوء إلى الوساطة لحل النزاع اليوم.



وقال بيرجر إن الإصلاح يجب أن يتم تعليقه لبضعة أسابيع من أجل تسهيل المناقشات بين الوسطاء، إلا أن المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران رفض الفكرة.



وذكر أنه من الممكن أن يتم عقد محادثات مع الحكومة دون وساطة.



وكان من بين المحتجين تلاميذ وطلاب شاركوا في المظاهرات التي نظمتها النقابات العمالية.