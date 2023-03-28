نائب: تجهيز 500 وجبة ساخنة يوميا بإحدى دوائر قنا ضمن حملة إفطار صائم

أعلن خالد خلف الله عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن" بدائرة مركز نجع حمادي ودشنا والوقف بمحافظة قنا، تجهيز مطبخ على أعلى مستوى يعمل على تجهيز 500 وجبة ساخنة يوميا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والصائمين، ضمن حملة "إفطار صائم" التي ينظمها الحزب، وذلك تنفيذا لتوجيهات أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام.

وأوضح خلف الله أن الوجبات الساخنة يتم تجهيزها على أعلى مستوى وتحت إشراف طبي يتولى عمليات فحص اللحوم والدواجن قبل تجهيزها، ويشارك نحو 150 شابا وفتاة من أبناء الحزب في توزيع تلك الوجبات في نطاق دائرة نجع حمادي ودشنا والوقف، وذلك ضمن الحملة الكبرى التي أطلقها الحزب تحت شعار "إفطار صائم".