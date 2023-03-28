مدرب صن داونز يكشف حقيقة اقترابه من تدريب الزمالك

كشف رولاني موكوينا المدير الفني لنادي صن دوانز الجنوب إفريقي، حقيقة التقارير الإعلامية التي ربطته بتدريب فريق الزمالك، خلفًا للمدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وكانت إدارة الزمالك قد أعلنت في وقت سابق، رحيل فيريرا عن القيادة الفنية للفريق الأبيض، بعد توديع منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات.

وقال موكوينا في تصريحات تليفزيونية: «لا أتابع مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، وكل ما يتم تداوله بشأن رحيلي عن صن داونز غير صحيح تمامًا».

وأضاف: «أركز حاليًا مع فريقي من أجل إسعاد الجماهير، وأنا سعيد جدا في هذا النادي، والدعم الذي أحصل عليه من رئيس النادي والجمهور واللاعبين، وأستمتع بوقتي هنا وهذا الأهم بالنسبة لي».

وتطرق للحديث عن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق، قائلا: «يجب أن أعترف أن موسيماني أحد الذين صنعوا طريقا للمجد للمدربين الأفارقة».

وأتم: «موسيماني وكولر مدربان متميزان ومعظم عناصر الأهلي مستمرة معهما، والفريق قدم مستويات رائعة مع موسيماني، وحاليًا يقدم مستوى جيد مع كولر، وهناك اختلافات فنية في الملعب فقط وفقا لطريقة كل منهما».